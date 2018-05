Zeci de jurnalisti au participat la Marsul Solidaritatii Presei. Acestia au scandat impotriva monopolului, a manipularii si au cerut ca statul sa asigure accesul liber la informatii - VIDEO

Marsul a inceput in fata cladirii Parlamentului. Imbracati in tricouri albe pe care era scris "Manipularea deformeaza gandirea", jurnalistii au cerut autoritatilor sa ia masuri care sa faciliteze accesul la informatie.

Acestia l-au asteptat pe Adrian Candu sa iasa la discutii, dar presedintele Parlamentului nu si-a facut aparitia. Astfel, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent a depus un memoriu in care sunt scrise toate problemele presei.

Nadejda GOGU, DIRECTOR CENTRUL PENTRU JURNALISM INDEPENDENT: "I-am lasat un memoriu privind libertatea presei, l-am lasat in cutia postala a Parlamentului, in speranta ca o sa ajunga la dumnealui. Sunt foarte multe lacune, carente, vorbim despre cadrul legislativ, nu avem nicio lege adoptata in lectura finala a noului cod al Audiovizualului."

Liliana BARBAROSIE, JURNALIST: "Vrem sa le spunem guvernantilor ca a guvernarea nu inseamna a manipula si sa le spunem celor de la putere sa lase presa sa se dezvolte."

Jurnalistii au scandat si impotriva monopolului publicitatii pe piata media.

Vlada CIOBAN, BLOGGER: "Exista foarte multe constrangeri in ceea ce tine de publicitate, exista un monopol pe piata publicitatii care sufoca televiziuni. Pentru jurnalistii corecti si independenti este foarte greu sa obtina informatii de la autoritati."

Ulterior, ziaristii au marsaluit pana la Presedintie. Acolo, l-au asteptat pe presedintele Igor Dodon, insa acesta nu ar fi fost in acel moment in edificiu.

Constantin GRIGORITA, FOTOREPORTER: "Am interdictie la activitatile publice care sunt organizate de presedintia Republicii Moldova. -Din ce motiv? -Asa si nu am primit explicatii. Am ajuns si in procese de judecata."

La Guvern a fost si lidera PAS Maia Sandu care a scandat impreuna cu jurnalistii "Libertate presei". Aceasta spune ca a venit la mars pentru a sustine reprezentantii media.

Maia SANDU, LIDERUL PARTIDULUI "ACTIUNE SI SOLIDARITATE": "Am venit sa ii sprijinim. Traim intr-o tara in care autoritatile suprima drepturile ziaristilor. Presiuni sunt de tot felul, de ordin economic, asa incearca Guvernarea sa inchida gura presei libere."

Marsul Solidaritatii a continuat pana la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, insa nici acolo nimeni nu a vorbit cu jurnalistii. Din cladire a iesit o femeie care le-a spus ca niciun membru al CCA nu se afla in aceste momente in institutie.

Petru MACOVEI, DIRECTORUL ASOCIATIEI PRESEI INDEPENDENTE: "Chiar daca s-au facut de fatada niste amendamente la codul audiovizualului, totusi problema mare a concentrarii mediatice nu a fost rezolvata. Mai ales acum in campanie electorala apar noi institutii media controlate de politicieni care au interese."

Astazi, este marcata Ziua Mondiala a Libertatii Presei, institutita in 1991 in cadrul Conferintei Generale UNESCO si promulgata acum 25 de ani de Adunarea Generala ONU.