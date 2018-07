Inspectorii de la ANSA au mers intr-o inspectie inopinata si au depistat un sir de nereguli. Au fost gasite produse alimentare comercializate in locuri neautorizate si s-a depistat ca unii vanzatorii isi transportau marfa in vehicule, in conditii necorespunzatoare. Specialistii de la agentie au intocmit un proces verbal si au retras de pe tarabe 125 de kilograme de carne.