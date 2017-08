Potrivit SPCSE, in UTA Gagauzia vantul a smuls peste 500 de m2 de acoperis de la un depozit, iar in nordul tarii, in satul Baraboi in urma furtunii, liceul a ramas fara acoperis.

In capitala vantul a smuls 40 de m2 de tigla metalica de pe un bloc de locuit din sectorul Ciocana.



Totodata, in urma furtunii, peste 6 hectare de vita de vie au fost inundate.