Zeci de moldoveni au facut cozi la microbuzele care vin din strainatate pentru a primi coletele de la cei dragi. Ce au gasit in pungile venite de la sute de kilometri distanta - VIDEO

Un mare depozit. Asa arata astazi zona din fata Circului, unde oamenii s-au imbulzit sa-si primeasca darurile trimise de cei dragi plecati in strainatate. In pachetele venite de la sute de kilometri distanta, oamenii spun ca gasesc tot felul de bunatati. Unii au fost nerabdatori sa vada ce se ascunde in genti.

“Niste paneton am primit, niste dulciuri, de toate tot ce se maninc de paste. Acestea sunt ouale de ciocolata.”

“Cozonac a trimis, cafea niste bomboane. Acum de Paste nu are posibilitate sa vina.”

“Un paneton si un ou de ciocolata, cozanacul nostru proaspat este, dar acesta tine mai mult e mai dulce.”

Oamenii spun ca de sarbatori primesc nu doar produse alimentare. Microbuzele nu se intorc goale in Italia. Moldovenii incearca sa-si bucure rudele de peste hotare cu bunatati de acasa. Asa ca vinul, nucile, casul proaspat si dulciurile, impachetate in cutii, strabat drumurile europene ca sa ajunga la cei din strainatate.

“Eu le trimit cozonac, acesta este cumparat din Chisinau, dar am copt si eu si le trimit. Pentru nepotele bomboane, carne afumata. Ca sa simpta ziua de Pasti, e departe le duc dorul, dar sunt multumita ca au de lucru.”

“Le transmitem cate ceva de mancare ca la sarbatorile de Pasti, le transmitem dulciuri.”

“Dulciuri, cadouri o sticla de vin.”

Altii insa au cadouri mai... speciale de Pasti.

“Plapuma, rochita.”

Zilnic, sute de microbuze pleaca spre destinatii in care moldovenii se afla la munca.