Zeci de moldoveni au plecat la munca in Israel cu acte false, pentru care au platit mii de euro. Afacerea ilegala pusa la cale de patru femei si un barbat care au fost retinuti de politie - VIDEO

“-Cat v-a costat sa veniti sa munciti in Israel? -6800 de dolari. -Spuneti-mi va rog, conditiile de munca ce v-au fost promise la Chisinau au fost aceleasi pe care le-ati avut cand v-ati angajat, sau se diferentiau? -Desigur ca se deosebeau.”

Mai mult, potrivit oamenilor legii, unii moldoveni care voiau sa plece peste hotare insa nu aveau toata suma,administratorii le propuneau sa ia credite, tot de la ei. In aces caz, suma finala la 13 mii de dolari.

“-Ati venit aici in credit, pe datorie? -Pe datorie. -Cat ati platit in total? 11 mii de dolari? -Da.”

Procurorii spun ca vizele pentru Israel erau eliberate in baza unor acte false. 4 femei si un barbat au fost retinuti in acest caz. Ei sunt suspectati ca perfectau certificate false motivand ca persoana care intentiona sa plece peste hotare ar fi absolvit cursuri de ingrijire. Oamenii legii cred ca in schema ar fi implicati mult mai multi.

Valeriu BODEAN, SEF ADJUNCT AL PCCOCS: “Aceste persoane sunt fondatorii si gestionarii companiei care obtineau mijloacele banesti despre care vorbeam. Le perfectau actele necesare, dupa care, investigam acest aspect, aceste mijloace erau transmise si persoanelor din Israel.”

Deocamdata nu se stie ce se va intampla cu moldovenii care deja au ajuns acolo cu vizele obtinute cu acte false.

Igor SMOIS, REPREZENTANT AL POLITIEI DIN ISRAEL: “-Dupa ce ancheta va fi finalizata la voi in tara, vom vedea cu ce se va termina aceasta, inca este la inceput, atunci, cu organele competente din Israel vom decide ce sa facem in continuare cu imigrantii.”

Oamenii legii au descins in 27 de locatii, de unde au ridicat in jur de o suta de mii de dolari castigati ilegal in urma afacerii. Procurorii spun ca suspectii care au intre 25 si 52 de ani, nu isi recunosc vina. Ei risca inchisoare de pana la 7 ani pentru organizarea migratiei ilegale.