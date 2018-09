Zeci de moldoveni, blocati pe aeroportul din Luton. Urmau sa ajunga in aceasta noapte acasa, insa cursa London-Chisinau a fost amanata: au dormit in aeroport. Pasager: "Avionul a zburat gol" - VIDEO

PASAGER: "Am astepta 5 ore, dupa ce mi-au spus ca e anulata cursa. Am sunat in Moldova si am aflat ca avionul a zburat gol. Imi promit multe numai ca sa iesim din terminal. Si promit zboruri acasa in viitorul apropiat, miine poimine sau nu se stie. Suntem inchisi intr-un subsol din aeroport, deoarece am incercat sa protestam."

Contactati de Pro TV, responsabilii de la aerorport ne-au spus ca nu cunosc din ce cauza avionul nu a decolat de pe aeroportul Luton.

Revenim cu detalii.