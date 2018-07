Zeci de moldoveni, blocati pe aeroporturile din Verona, Milano, Viena, dar si pe cel din Chisinau, din cauza avionului lovit de fulger, sustin reprezentantii companiei care opereaza zborurile. Pasagerii au avut nervii intinsi la maxim - VIDEO

Nemultumiti ca stau de mai bine de 10 ore pe aeroport pasagerii care urma sa zboare noaptea trecuta la Milano, au facut scandal pe aeroport. Cursa a fost amanata de mai multe ori si nu se stie daca pasagerii au plecat.

Nervosi sunt si moldovenii care urmau sa ajunga la Chisinau de la Milano.

Initial, li s-a spus ca zborul este reprogramat pentru ora 22:30, povesteste unul dintre pasageri, iar ulterior a fost anulat. Asa ca unii au ales sa vina in Moldova cu autocarul.

prin telefon din Milano, CRISTINA, SORA UNUI PASAGER: “Practic toata lumea care este de departe a fost dusa la hotel. A doua zi au zis ca trebuie de chemat AirMoldova de intrebat daca o sa fie cursa sau nu. De dimineata au fost chemati din Moldova si li s-a zis ca nu o sa fie cursa.”

Aceasi situatie si la Verona. Mai multi moldoveni au ramas blocati acolo din cauza ca zborul le-a fost amanat.

prin telefon din Verona, Natalia CIOBANU, PASAGER: “nimeni nu ne-a spus nimic. Am venit la aeroport cu copii si ne-au spus ca zborul este amanat. Lumea era nervoasa. Unii au plecat pe la rud, altii insa au fost cazati pe la hotele.”

Avionul de la Verona ar urma sa ajunga la Chisinau in aceasta seara. Nemultumiti erau si moldovenii care urma sa zboare azi dimimneata la ora 4 in vacanta in Egipt. Avionul urma sa decoleze in aceasta seara.

“Nici nu ne-au hranit, nici apa, nici nimic, asta este compania Air Moldova. Ne-au dus la hotel, si ne-au adus inapoi si iar umblam de la un ghiseu la altul. Informatii, nimeni nimic nu stie.”

“Eu toata noaptea am petrecut aici, asa cum eram singura, fiindca prietena mea cu care merg nu a reusit sa se porneasca de acasa. Si am fost nevoita sa merg la baie cu bagajul. Nimeni nimic nu putea sa-mi spuna, si astazi zic sa scrim cerere. Eu consider ca am fost umilita.”

“Suntem foarte indignati trebuia sa plecam la patru dimineata, dar ne-au sunat de la agentie si ne-au spus ca nu sunt schimbari si totul va fi dupa grafic. Si pe la 11 noaptea am fost anuntat ca se amana avionul. Am venit si ne-au spus ca la 12:30 pleaca sigur. Am asteptat si deja ne-au spus ca o sa fie la ora doua noaptea.”

“Nu am cuvinte, la cele ce se intampla acum. Am calatorit in mai multe tari, dar asa ceva nu am mai vazut daca sincer. Eu am venit impreuna cu copii in jurul orei unu noaptea si nimeni nu ne-a anuntat ca cursa este anulata.”

Contactati de Pro TV, responsabilii companiei Air Moldova ne-au spus ca problemele au inceput sa apara dupa ce, ieri, avionul de pe cursa Chisinau - Saint Petersburg, cu 113 pasageri la bord, a fost lovit de un fulger la 12 minute de la decolare si a revenit pe aeroport pentru verificari tehnice.

Mihaela JOSANU, OFITER DE PRESA “AIR MOLDOVA”: “Incidentul de ieri neplacut si inevitabil cu aeronava care a fost lovita de fulger. Si din cauza ca aeronava a avut nevoie de o inspectie de mai multe ore, cumva s-a dat peste cap orarul de zboruri. Plus o alta aeronava care a avut o intarziere de dimineata. Din cate stiti operam cursele, cu un numar anumit de aeronave. In cazul in care o aeronava este retinuta la sol un pic mai mult se modifica si orarul de zbor.”

In cadrul companiei a fost creat un grup de lucru, care va analiza situatia si va stabili daca vor fi oferite despagubiri pasagerilor, care au ramas blocati pe aeroporturi. Totodata cei de la Air Moldova promit ca pana in aceasta seara graficul de zboruri va reveni la normal.