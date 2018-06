Zeci de moldoveni, care au ramas blocati pe aeroportul Luton din Londra, au aterizat in aceasta seara pe aeroportul din Chisinau. Pret de 19 ore, oamenii au stat in aeroport. Ce spun reprezentantii companiei - VIDEO

Pasagerii de pe cursa Luton-Chisinau, care si-au petrecut intreaga noaptea in aeroport au ajuns in Chisinau abia in aceasta seara, in jurul orei 20. Oamenii povestesc ca au dormit pe unde au apucat si au primit doar niste tickete de mancare.

“A fost foarte urat, ne dadeau mancare, cate un ticket de 3 pounds. Am stat in aeroport, nu la hotel. E-au tinut cateva ore in rand la ticketele respective. Sunt foarte obosit.”

“A fost greu, nu ne-au dat hotel, nu ne-au dat de mancare, nimic. Cate 10 lire si atat.”



“Suntem obositi, in picioare 15 ore. Nu s-au luat din partea companiei niste masuri, sa fim cazati macar.”

Pe langa faptul ca au fost nevoiti sa stea ore in sir pe aeroport, pasagerii s-au plans ca reprezentantii companiei nici nu le-au explicat din start ce s-a intamplat.

“Nu a venit absolut nimeni. Noi i-am sunat si ne-au spus ca avionul a zburat deja si ca noi suntem in chisinau. Am fost cu nervii la maxim, nu am fost informati de nimic. Au zis mai intai ca ne pornim la 1, dupa care la 2 si tot asa.”

In tot acest timp, rudele pasagerilor, venite de prin raioane au asteptat cu nerebdare pe aeroportul din Chisinau. Aceasta femeie a venit tocmai de la Causeni si si-a asteptat sotul toata ziua.

“Asteptam de la 5 dimineata. Suntem epuizati, l-am sunat pe sot, nu au dormit. S-au pornit, l-au intors inapoi.”

“-Pe cine asteptati?-Fiica. Am avut emotii mari, ea trebuia la ora 5 dimineata sa vina. I-am adus si fiica sa o vada.”

Pasagerii sustin ca aeronova cu care s-au pornit a facut cale intoarsa din cauza unei defectiuni tehnice. Avionul facuse un cerc pe pista, dupa care s-ar fi oprit. Reprezentantii companiei Wizz Air, au declarat printr-un comunicat ca pasagerii au beneficiat de conditiile necesare in timp ce isi asteptau zborul si si-au cerut scuze de la acestia.