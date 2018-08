Zeci de moldoveni stabiliti peste hotare, pe care luna august i-a prins acasa participa la Congresul Diasporei. Acestia au discutat cu autoritatile ce ar trebui sa faca statul ca sa revina casa - VIDEO

In luna sub semnul diasporei, moldoveni imprastiati in toate colturile lumii au luat parte la un congres in care au pus in discutie subiecte care ii vizeaza direct.

”Se prezinta oportunitatile care sunt la zi, o evaluare la ce s-a realizat la editiile anterioare si se traseaza domenii directorii pentru urmatorii doi ani.”

Julieta Gradinaru locuieste in Elvetia de 17 ani. A plecat pentru un an, apoi si-a luat si familia cu sine. A primit o finantare individuala de 93 de mii de lei de la Cancelaria se Stat si Agentia Elvetiana de Cooperare si Dezvoltare si vrea sa puna pe roate in Moldova un atelier stiintific pentru elevi.

Julieta GRADINARU: " Scopul atelierului este accesului copiilor catre stiinta directa, sa aiba posibilitatea sa manipuleze, produsi chimici, sa faca experiente chimice. Banii vor fi pentru procurarea aparatajului, produsilor chimici.”

Simion Croitoru este stabilit in Portugalia si este unul dintre ambasadorii vinurilor produse din strugurii copti pe podgoriile Moldovei.

Simion CROITORU: ”Vinurile moldovenesti se pot gasi si in retelele magazinelor din Portugalia. - Ne lauda, avem produse de foarte buna calitate. In acest an in octombrie o sa organizam a patra editie a Zilei vinurilor moldovenesti in Portugalia.”

Tot in Portugalia locuieste de apoape doua decenii Rodica Gherasim. In ‘92, dupa ce a terminat studiile, si-a facut valiza si a plecat ca fie alaturi de sot. Intre timp moldoveanca si-a facut un rost peste hotare, dar nu a uitat de radacini.

Rodica GHERASIM: ”Am plecat, dar nu a plecat si tara din mine. Dirijez o asociatie, Miorita. In 2004 am initiat festivalul Martisor. Pastram traditia, limba, dansurile, cantecele noastre.”

Moldovenii din diaspora si-au evaluat fortele, ce pot face ei de la distanta pentru cei ramasi in tara, dar au si privit cu viziuni europene situatia in care s-a pomenit tara noastra.

”Inteleg poate ca nu ma intorc in Moldova, dar copii nostri si ceilalti sa afle ce este Moldova. Sa o iubeasca cum o iubesc eu.”



”Marea majoritate o vede ca dupa o perdea, in culori sumbrii. Multi sunt deceptionati dupa scrutinele care se organizeaza, multi nu-si doresc sa revina in tara pentru ca situatia economica nu e stralucita.”

Maine in cadrul Zilelor Diasporei vor fi organizate ateliere de discutie, dar si Cupa Diasporei la Minifotbal.