Sunt nevoiti sa urce aproape zilnic 16 etaje fara lift. Locatarii dintr-un bloc din capitala sunt la limita disperarii. De 20 de ani nu le lucreaza liftul mare, iar cel mic se strica in fiecare zi - VIDEO

Aceasta femeie are 64 de ani si de douazeci locuieste in acest bloc. Apartamentul ei se afla la etajul opt, iar ca sa urce se foloseste de baston. Nici nu incearca sa verifice in cat timp ajunge poate sa-i si mai bine de jumatate de ora.

“Foarte greu pentru anii nostri si cu picioarele bolnave amandoua stau. Unul dar eu sunt si transpirata si obosita deja. Mai am inca sapte, mai ies la balcon si punem miinile si ne odihnim putin."

Locatarii de la etajul 16 spun ca trec printr-un adevarat chin sa iasa afara la plimbare dar cel mai greu le este atunci cand trebuie sa urce.

“Cum urcati dv la etajul 16 ? Iaca asa urc doua etaje ca sunt cu inima bolnava, si ma mai uit si pe urma iarasi urc. Ma urc in vre-un ceas de vreme.”

“Cumatra o murit si o scos-o in ascensorul asta mic in picioare. Si vecina o murit si tot asa l-am coborat in spate mort.”

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: “Dupa sase etaje urcate, apar primele semne de oboseala. Daca as mai avea si cateva pungi in mana cu siguranta ar fi mai dificil. Cel mai greu le este batranilor care spun ca ies din casa doar cand au mare nevoie.”

Mamicile, care au copii mici in carucioare incap cu greu in ascensorul cel mic. Uneori acesta poate sa se blocheze inainte sa reuseasca sa intre.

“Iaca asa intram noi in fiecare zi, adica greu intra caleasca, gata s-a blocat si nu o mai pot scoate si mai ramane asta mica in urma.”

Compania care deserveste ascensorul mare al blocului a fost deconectat la solicitarea presedintelui asociatiei, deoarece locatarii nu ar fi platit. Cel din urma nu ne-a raspuns la telfon. Responsabilii de la Directia Locativ-comunala de la primaria capitalei ne-au comunicat ca vor reveni ulterior cu un raspuns.