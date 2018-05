Zeci de oameni participa la Marsul Solidaritatii „Fara Frica de Iubire”. Multe strazi din centrul capitalei sunt blocate de cordoane formate din zeci de politisti - FOTO

Participantii spun ca sunt impotriva discriminarii de orice fel si nu doar fata de minoritatile sexuale.

Acestia au marsaluit pe mai multe strazi din centrul capitalei.

Multe strazi din centrul capitalei sunt blocate de cordoane formate din zeci de politisti. Pe acolo va trece marsul anti-discriminare.





Oamenii au organizat marsul, indiferent de pozitia presedintelui Igor Dodon si a Mitropoliei Moldovei, care au cerut ca acesta sa nu aiba loc.

In anii precedenti manifestatia se lasa cu scantei si chiar violente. Anul trecut marsul s-a incheiat mai devreme. De frica altercatiilor, participantii au fost urcati in autobuze cand de ei s-a apropiat un grup de enoriasi furiosi. In 2016 manifestatia a fost mult mai tensionata. Atunci s-a lasat cu imbranceli si oua aruncate in demonstranti. Mitropolia Moldovei a cerut primariei Chisinau sa nu permita comunitatii gay sa organizeze marsul. Solicitarea insa a fost respinsa.