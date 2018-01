Zeci de oameni s-au dezmortit cu vin fiert si bucate traditionale la festivalul Gerar de la Milestii Mici. Vizitatorii au putut gusta licoarea specifica fiecarei regiuni a tarii - VIDEO

Vizitatorii au fost intampinati de o orchestra, intrumentistii careia s-au deghizat in Mos Craciun. Odata intrati pe taramul vinului, oamenii s-au pierdut in arome. Vin fiert era la orice colt. Pregatita specific zonei de nord, sud sau centru licoarea ii ademenea pe toti, de la mic la mare.

Galina CATERA, VANZATOR: “Izvarul de sud se diferentiaza de celelalte prin ingredientele si diferenta de zahar. Aici este mai putin zahar decat de centru, acolo este cu miere. La ei e dulce, la noi e demi dulce. La centru sunt bucatele de mere, dar la noi de portocala.”

Piparat, dulce sau acrisor, toate felurile de vin fiert au fost pe placul vizitatorilor.

“E bun. Mai trebuie un pic de piper negru. - Dvs il gatiti mai bine acasa? - Sigur.”

“De la sud este piparat. De la nord este asa mai simplu. De la centru este mai dulce, mai placut.”

“Am vin fiert cu miere. Nu e pe gustul meu.”

Cu vinul fiert moldovenesc s-a delectat si un grup de turisti venit din Germania.

“Am gustat vinul din nordul si centrul tarii. Cred ca cel din centru e mai gustos. Acum gust vinul de la sud.”

“Vinul moldovenesc imi place. E dulce, dar este foarte diferit fata de celelalte vinuri. Cel de la nord cred ca este cel mai gustos.”

Dupa cateva pahare de vin fiert oamenii spun ca gerul nu-i mai sperie.

“Nu este frig. Uitati-va ce vreme frumoasa si oameni buni, dar si ce atmosfera.”

Nelipsite au fost sarmalele placintele si sigur carnea la gratar, toate pregatite dupa retete specifice fiecarei regiuni din tara.

“Carne de purcel, numai de purcel avem. La fin intens preparat. Avem steak si avem carnita.”

“Niste placintele, carnita preferata si evident sarmalute. Am vrut sa mai gustam din toate partile tarii. As spune ca din fiecare regiune sunt gustoase bucatale, nu as da preferiinta oarecare.”

La festival au fost aduse nu doar bucate si vinuri din fiecare regiune a tarii, dar si traditiile de iarna. Pe scena s-au cantat colinde, a fost ursul, capra si cocostircul.

Cei care au venit la festival nu au plecat acasa cu mana goala. Si-au putut cumpara suveniruri.

“Manusile costa de la 50 pana la 100 de lei.

“De exemplu caciula este cu ornament! Am de lucru. Caciula aparte costa 200 de lei.”

Festivalul Gerar, a fost organizat de un combinat de vinuri si se afla la prima editie.