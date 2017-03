Zeci de oameni s-au imbulzit la un centru comercial din capitala, nu pentru a face cumparaturi, ci pentru a dona sange: Fiecare a donat cate 470 de mililitri de sange - VIDEO

Dar din dar se face rai, si-au spus astazi sute de oameni care au venit la punctele de colectare. Aproape tremurand s-au lasat pe mana medicilor tinerii care au donat sange pentru prima data. Printre ei si Victoria.

Cei care au avut ameteli au fost ajutati de medici sa-si revina. Pentru Ion Axenti aceasta este o procedura obisnuita. A donat sange ori de cate ori a avut ocazia.

Spre mirarea autoritatilor, la punctele de colectare s-au format cozi. Majoritatea dintre cei veniti sunt tineri. Ei spun ca imbina utilul cu placutul, mai ales ca la eveniment primesc un certificat, care le permite sa nu mearga la ore 2 zile.

Iar altii sunt convinsi ca in afara de faptul ca pot salva o viata, donarea de sange are benificii pentru propriul organism.

Fiecare a donat cate 470 de mililitri de sange, iar in schimb a primit un pachet alimentar.

Donatorii cu experienta astazi au fost premiati cu diplome de catre responsabilii din sanatate.

Astfel, Ministerul Sanatatii a demarat o campanie, care are loc an de an la inceput de primavara, “ Doneaza sange, daruieste o viata.