Zeci de parinti, in fata guvernului cu pancarte: Sunt nemultumiti de intentia autoritatilor de a trimite gradinitele in vacanta pentru 42 de zile - VIDEO

"Noi suntem de la sate si chiar nu suntem de acord cu aceasta hotarare... Unde? Care gradinita s-o inchida si unde sa ne ducem..."

"Chiar daca ar alterna primul mama, sau tata, sunt parinti care au doar unul grija de copii..."

Pe langa pancarte, parintii au adus o papusa pe care au pus-o jos si au inconjurat-o cu tot felul de obiecte. Astfel, au vrut sa arate ca micutii pot in pericol atunci cand nu merg la gradinita si sunt lasati cu persoane straine.

Ala REVENCO, ORGANIZATOR FLASH-MOB: "Subiectul acesta il monitorizam de un an de zile. Eram nedumeriti. Am depus o petitie online si in final am obtinut un raspuns formal ca aceasta vacanta ar duce la responsabilizarea parintilor, unul dintre cele mai aberante argumente."

Cristina Straton isi duce copilul la o gradinita din sectorul Rascani.Femeia se intreaba cu cine isi va lasa micutul la vara, daca regulamentul va intra in vigoare. Spune ca si ea, si sotul muncesc, la fel si bunicii.

Cristina STRATON, PARINTE: “Pe timpul verii se intampla multe accidente, plus ca parintii lucreaza si nimeni nu va sta acasa 42 de zile. Cred ca trebuie formulata altfel legea”.

Sergiu BOGHEAN, ŞEFUL CABINETULUI MINISTRULUI EDUCAȚIEI: "Regulamentul prevede ca directorul, primarul si parintii, impreuna sa ia aceasta decizie, dar vacanta sa fie in perioada de vara strict. Daca toti parintii nu doresc ca gradinita lor sa fie inchisa deloc in perioada de vara, oricum, decizia finala o poate lua primarul. Atata timp cat parintii nu doresc, e o chestiune, dar cadrul didactic are nevoie si ea ...si directorul.., primarul vatrebui sa ia o decizie complicata dar sa o ia.”

Un grup de parinti a mers ieri la minister si a cerut sa se renunte la intentie. Li s-a propus, in schimb, ca in 15 zile ei sa vina cu propuneri care sa imbunatateasca regulamentul. Ministrul Corina Fusu sustine ca angajatii din gradinite au dreptul la concediu.

Corina FUSU, MINISTRUL EDUCATIEI: “Sunt 42 de zile prevazute de codul muncii si sigur educatoarele din gradinite pot sa beneficieze de concediu. Aceasta chestiune o sa o punem indisc cu autorit din fiecare raion si Chisinau astfel incat sa vedem sa elaboreze un orar al concediilor astfel incat s anu ssufere nici parintii nici cadrele didact dar nici s anu incalcam depturile...”

Regulamentul, care prevede ca gradinitele sa fie inchise pentru 42 de zile vara, a fost trimis spre avizare la ministerul justitiei. Daca va trece de aceasta etapa, ar putea deveni realitate.