Zeci de pasageri, blocati pe aeroportul din Chisinau, dupa ce cursa spre Moscova a fost anulata: "Am stat 10 ore, au amanat de doua ori cursa. Pot sa imi iau ramas bun de la vacanta"- VIDEO

Avionul de pe cursa Chisinau-Moscova, trebuia sa decoleze la ora 10:00 de pe aeroportul Chisinau. Pasagerii spun ca fara sa fi fost anuntati din timp cursa a fost amanata pentru doua ore, iar apoi inca pentru doua. Asta ca intr-un final sa afle ca zborul a fost anulat.

Astfel, zeci de moldoveni au petrecut toata ziua pe aeroport, timp in care niciun reprezentat al companiei Fly One nu s-a apropiat de ei sa le dea explicatii. Revoltati, oamenii au inceput sa faca galagie, asa ce reprezentantii de pe aeroport le-au adus cate un sandwich si apa.

PASAGER: "Am venit de la 7 la aeroport, am facut toate necesare: check-in, achutarea pentru bahaj. Apoi, ne-au spus ca se amana zborul cu doua ore. Peste doua ore ne-au spus ca se mai amana cu inca doua, dupa care zborul a fost anulat. Aveam programata vacanta in Thailand, trebuia sa ajung pe aerportul din Moscova si de acolo sa zbor in Thailand."

Am contactat administratia Fly One ca sa obtinem o reactie, insa, deocamdata nu am reusi sa dam de ei.