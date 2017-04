Zeci de pici - in rol de piloti de F1. La Chisinau s-a deschis astazi prima academie de karting: si adultii o pot face pe Schumacher - VIDEO

“Cand ridici chestia asta, nu o ridici cu toata mana, o lasi asa sa nu transpiri. Ok?”

Toti campionii mondiali de Formula 1 au intrat in lumea automobilismului "testand" mai intai pista de karting, acesta fiind primul pas spre performanta. Astazi micii piloti au pasit pe urmele lor.

“Băieţii se întrec şi asta e bine.“

“Foarte repede, mai n-am cazut de pe motocicleta.“

“Merg repede, cotiturile sunt abrupte.“

“Este un sport antrenant. E greu să te saturi de el.“

“E frumos să te întreci.”

Parcul academiei de karting are 12 masinute, in timp ce pe traseu concomitent isi pot face loc doar jumatate dintre ele. 7 minute dureaza distractia copiilor, care in acest week-end e gratuita.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Masinutele sunt usor de manevrat. Au doua pedale, la fel ca in cazul automobilelor cu cutie automata, frana si acceleratia. Micii piloti pot atinge o viteza de pana la 70 de kilometri pe ora.”

Kartingul este de departe cel mai sigur sport cu motor. Varsta la care se poate incepe practicarea acestui sport este de aproximativ 3 ani, atat fete cat si baieti, dar conteaza mult statura viitorului pilot. Trebuie sa ajunga la pedale, adica sa aiba aproximativ 130 de cm. Inainte de a ajunge pe pista, micii piloti sunt instruiti.

“Avem o telecomanda care ne ajuta sa controlam viteza la fiecare masina si la fiecare persoana care e pe traseu.”

Victoria NONII, ORGANIZATOR: “Pe karturi pot merge chiar si bunicile cu copiii lor. Este foarte sigur pt ca avem echipamente performante, casti speciale, protectoare pentru gat si parintii nu trebuie sa isi faca griji pentru odraslele lor.”

“Copilul şi singur se descurcă, dar eu sunt aici pentru a-l învăţa cum să cotească corect, cum să apese pe acceleraţie şi cum să manevreze maşina.”

Copii sau adulti, toti se pot distra pe acelasi traseu.

Doru SOLTOIANU: “Ele sunt toate la fel, doar ca astea unde incap doua persoane sunt mai puternice.”

Picii se vad deja la volanul unor masini de lux.

“Porche - De ce? - O sa se uite mai multe fete si la scoala o sa fiu cunoscut.”

“ Vreau să învăţ a conduce de pe acum pentru ca să îmi fie mai uşor la maturitate. Să pot da mai uşor examenul auto.”

Deocamdata isi testeaza capacitatile aici.

“Ei se simt aici ceva mai mare. Se simt barbati, arata ce pot ei.”

“E viteza, is baieti, asta cer.”



Astazi si maine, cursele sunt gratuite pentru toti copiii. De luni insa 7 minute pe pista vor costa 99 de lei. Vineri si in zilele de weeeknd, pretul e de 150 de lei. Costurile unui curs de pilotaj la Academia de carting se ridica la aproape 10 mii de lei. Profesori sunt doi moldoveni, fosti campioni la competitii internationale.