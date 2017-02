Zeci de soferi din tara si-au turat motoarele la maxim la o cursa prin noroi: Au castigat cei care au reusit sa treaca mai repede de baltoace - VIDEO

"Va urcati? Ajutati-ma dara."

"Nu poti, nu poti."

"De intrat am intrat, avem de iesit inca."

"Eheheii,,, wai Ileana. Iti ajunge da-i pace."





Daca tot avem noroi din plin in aceasta perioada, un grup de soferi a decis sa se distreze si astfel sa-si testeze masinile de teren.

Ruslan FRUMUSACHI, ORGANIZATOR "Daca stiti in timpul sovietic era asa un fel de joaca "Ohota na lis", trebuia sa gasesti coordonatele numai ca pe jos. La noi numai ca toate aceste lucruri se fac cu masina."

A fost o cursa demna de mocirla in care se balacesc porcii. Traseul, croit prin raionul Ialoveni a fost plin de baltoace, rape si dealuri.





Ghenadie Bacalim si-a asamblat singur masina. Spune a cheltuit vreo 10 mii de euro, iar astazi a bagat-o in noroi.

Ghenadie BACALIM, PARTICIPANT "Troleu fata, troleu spate, cauciucuri pt sport, scaune sportive, motor mai puternic, suspensie mai puternica, carcasa de de protectie."

Se pare ca nu a investit indeajuns. Drumul mlastinos l-a lasat in pana.

"Cazacu iati caracatita mai repede. Wai Adriane mai."

Asa ca fost nevoie sa fie tractat.

Soferii erau sustinuti de spectatori care priveau cu nesat, dar si compatimire la masinile plne de noroi

"Intrebati-l cum se simte. Vrea un pahar de izvar."

Iar unii le vindeau sfaturi.

"O fata sexy, de aceea cu titile goale, si un cal de izvar si gata iese, la o suta de procente iese."

Cistiga echipa care reuseste sa ajunga in 6 ore in toate punctele indicate pe traseu de 160 de km. Pentru a gasi mai repede locatiile, unii au apelat la dispozitive GPS performante.





"Asta e unul dintre cele mai performante care arata cu o precizie de 3 metri. - Cat costa? - 10 mii de lei."

Odata ajunsi in punctul indicat pe traseu, soferii trebuiau sa faca o poza, pentru a avea dovada.





"aaaa, ia volanul, da gazul."

Soferii spun ca placerea de a te aventura prin noroi nu e deloc ieftina. Masina trebuie sa fie bine echipata.





"Oricare are jucaria lui, asta e jucaria noastra, este o cheltuiala, dar este si o odihna."





Nu toate masinile au rezistat.

"A luat foc, - Cum asa? - Iaca asa, a asvarlit cineva un tarnic."





Efortul merita. Mai cu seama pentru cei care au pornit la drum si cu alte intentii.

"Caut o fata frumoasa si am sa o gasesc in vie, undeva acolo pe deal. Am stabilit coordonatele, plecam in cautare acus."

Cursa prin noroi a fost urmarita de localnici, dar si rudele participantilor.





"Is pre nebuni. - Ce sfat le-ati da? - Da lasa s aiab adrenalina lor."

"E o adrenalina ciotca."

"- Va multumiti sa fiti doar spectator? - Nu chiar, dar macar asa."

"Daca s-o varat acolo, trebuie sa ma var si eu? Pana cand am minte."

Competitia prin noroi este la a doua editie. Castigatorii nu vor fi premiati cu bani, deoarece organizatorii nu au bani. Adrenalina e rasplata, spun ei.