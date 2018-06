Zeci de soferi protesteaza acum in Piata Marei Adunari Nationale cerand ieftinirea carburantilor. Infuriati ca ANRE-ul a ridicat preturile acum cateva zile, acestia au venit cu automobile personale, cele de serviciu, dar si microbuze, le-au parcat in fata Guvernului si au claxonat minute in sir.