S-au pornit sa dea amenzi taximetristilor care au incalcat regulamentul rutier, insa au dat peste un barbat dat in cautare nationala - VIDEO

Noapte alba pentru inspectorii de patrulare, dar si ghinion pentru soferii de taxi. Aseara, ofiterii INP s-au pornit dea amenzi taximetristilor care au incalcat regulamentul rutier, insa au dat peste un barbat dat in cautare nationala care a provocat un accident fiind in stare de ebrietate, in urma caruia o persoane s-a ales cu rani usoare.