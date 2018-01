Zeci de temerari s-au scufundat in apa rece ca gheata a raului Nistru. Ritualul aminteste de botezul lui Iisus in apele Iordanului. Ce spun preotii despre aceasta traditie - VIDEO

Zeci de temerari s-au scufundat astazi in apa rece ca gheata a raului Nistru. Ritualul care aminteste de botezul lui Iisus in apele Iordanului, desi preotii spun ca este o traditie laica si nu are nimic comun cu oranduielile bisericesti. La Molovata primul a intrat in apa preotul, care a sfintit-o. A fost urmat de zeci de curajosi.