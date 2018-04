Zeci de tineri dornici sa faca fapte bune s-au adunat pe strada pietonala din capitala. Unii au donat sange, altii au invatat tehnici de acordare a primului ajutor, iar picii au avut parte de surprize - VIDEO

Zeci de tineri dornici sa faca fapte bune s-au adunat astazi pe strada pietonala din capitala. Studentii de la Universitatea de Medicina i-au invatat pe cei prezenti cum sa acorde primul ajutor.

"Scopul nostru este de a instrui cat mai multa lume…."

Salvatorii le-au prezentat oamenilor cateva autospeciale si le-au explicat cum functioneaza.

Dan a venit cu impreuna cu parintii si a ramas impresionat de autospecialele pompierilor, astfel ca a decis ce se va face cand va creste mare.

"-Pe care masina ai vrea sa lucrezi? - Pe aceasta. Imi place tare, la volan si in urma este bine."

Cei de la Centrul de Transfuzie au improvizat un centru de colectare iar doritorii au putut dona sange. Si reporterul ProTV a fost printre acestia si a donat 450 de mililitri de sange.





Iana spune ca a aflat de pe internet ca un baiat are nevoie de sange si a decis astazi sa-l ajute.



“Eu demult am vrut sa donez sange. Am vazut ca aici se poate si m-am gandit de ce nu? Stiu un baitel care are nevoie de 5 donatori si eu donez pentru el.”

Cei prezenti cred ca in fiecare zi ar trebui sa facem fapte bune.

“Totul ne place. Trebuie sa facem fapte bune. Eu ajut toti canii care ii vad deoarece la oameni se mai gandesc dar la animale nu prea.”

“Am venit cu sotul si cu copilul pentru a ne investiga la HIV si la celelalte teste si sa petrecem timpul frumos intr-o duminuica frumoasa.”

La eveniment au participat 150 de voluntari din Chisinau, proiectul se afla la a tereia editie.Ziua Faptelor Bune este marcata in aproape 100 de tari ale lumii.