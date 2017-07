Parcarile de-a lungul bulevardului Stefan cel Mare vor disparea odata cu inaugurarea drumului. Ce au decis sa faca autoritatile ca sa disciplineze conducatorii auto - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Vara, cand cei mai multi dintre turisti calca pragul capitalei noastre, bulevardul Stefan cel Mare, considerat unul dintre cele mai importante din oras, sta in santier. Lucrarile care trebuiau sa se incheie ani in urma, sunt acum in toi. Cat muncitorii roiesc printre utilaje, trecatori isi croiesc drum pe trotuarul inexistent.”

La o luna si jumatate pana la inaugurarea bulevardului Stefan cel Mare, ultimul termen dat de autoritati, lucrarile sunt in toi. Trotuarul parca nu exista,de marcaj rutier nici vorba. In schimb, praf este din belsug.

“Nu se vede nimic sa faca, de stricat repede strica, dar de facut trebuie cu anii.”

“Sarim de pe un padon pe altul, de pe un padon pe plita si tot asa.”

“Rapan, bucati, eu daca cu vederea pot sa ma impiedic de bucati de trotuar, e mizerabil.”

“Nu vedeti ce se face, cred ca pana la toamna sa iesim din lucrari.”

Asa cred si cei de la transport, care spun ca mai au inca multe de facut.

Oleg POIATA, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “Ne cerem scuze locuitorilor/ Clar lucru noi ne straduim sa fie mai putine incomoditati pentru locuitori.”

“Am ramas in urma cred ca pt totdeauna.”

O problema aparte este pista pentru biciclisti, acea fasie de culoare rosie care de pe pavajul proaspat montat. Soferii nu tin cont de existenta ei.

“Nu ştiu, nimeni nimic nu mi-a spus.”

“Unde e indicat? Trotuarul nici măcar nu a fost dat în exploatare.”

“La noi lumea nu e educata.”

”Orasul a fost prevazut mai mult pt BMW-isti, Mercedes-isti, decat pentru oameni de rand./Cu bicicleta aici trebuie sa iti placa riscul, sportul extrem.”

Tocmai pentru a evita acest lucru, muncitorii vor instala piloni de-a lungul bulevardului.

Oleg POIATA, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “- Se reduce numarul parcarilor. - Si asa ele sunt neautorizate parcate masinile. Niciodata nu o sa ajunga destul numarul de parcari.”

“Asta e scopul lor, pilonii ca sa amendeze soferii. Ce sa facem, o sa lasam masinile la intrare in oras.”

“Pe jos, mai sanatos.”

In luna august ar urma sa fie aplicat, in sfarsit, marcajul rutier.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Odata cu renovarea bulevardului, vor fi reparate si trecerile subterane, trei la numar. Scarile in pasaje vor fi betonate, iar peretii vor capata un aspect modern.”

Reabilitarea bulevardului Stefan cel Mare face parte din proiectul de renovare a trei strazi din centrul capitalei. Proiectul costa 11 milioane de euro, bani imprumutati de la BERD si BEI.