Zgomot de motoare, fum si miros de cauciucuri arse in PMAN, unde se desfasoare Campionatul de Autoslalom. Traficul in zona este suspendat - GALERIE FOTO

Amatorii de viteza si adrenalina s-au adunat in centrul capitalei pentru a participa la concursul Autoslalom.



In aceste momente in PMAN:





Galerie foto: Constantin Grigorita

Transportul public va circula:

Troleibuzele:

ruta nr. 30 – va circula de pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. Bucureşti, str. Al. Puşkin, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi în continuare pe traseul stabilit;

rutele nr. 4, nr. 5, nr. 8, nr. 22 şi nr. 28 – vor fi redirecţionate pe str. Bucureşti, în ambele direcţii.

Autobuzele:

ruta nr. 5 – va circula de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. 31 August 1989, str. Al. Puşkin şi în continuare pe traseul stabilit.

rutele nr. 9, nr. 11, nr. 17, nr. 46 şi nr. 122 – vor fi redirecţionate pe str. Bucureşti, în ambele direcţii.