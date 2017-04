Zi de curatenie in capitala. In timp ce unii inca asteapta autoritatile sa-i scoata dintre mormanele de crengi, altii s-au mobilizat si s-au pus pe treaba - VIDEO

Si in timp ce unii inca asteapta autoritatile sa-i scoata dintre mormanele de crengi, altii s-au mobilizat si s-au pus pe treaba. Zeci de oameni au uitat de ziua libera si au iesit sa-si curete orasul de ceea ce a lasat in urma stihia. Fie ca au facut-o in curtile lor, fie in cele ale scolilor sau, pur si simplu, pe strazi, spun ca nu puteau sa stea cu mainile in san.