Zi de doliu la Magdacesti. Cei trei barbati, care au murit in mina de la Pascani, au fost inmormantati. Acestia au lasat in urma cate 2 copii. Ce spun rudele despre incident - VIDEO

Corpurile neinsufletite au fost aduse astazi la biserica din Magdacesti. Cei trei barbati au lasat in urma 6 copii, care de acum incolo isi vor vedea tatii doar din poze.

“Oameni muncitori, gospodari. Nu ne-am asteptat. ”

“Niciodata nimeni nu se asteapta la asa ceva. Iesi dimineata din casa si nu stii daca te mai intorci.”

“Au ramas copiii fara tata.”

Intr-un glas, rudele si cei care le cunosteau pe victime spun ca vinovati de tragedie se fac gestionarii minei de piatra.

“Sefii sunt vinovatii, responsabilii. Zi de zi este verficarea care trebuia sa se faca. Nu au fost verificarile timp. Poate cineva inca era in viata sa fi fost la timp depistati.”

“Cei de la mina, sefii care trebuiau sa se uite, sa vada, pentru securitatea baietilor.”

“Ei nu au trebuit sa lucreze daca nu s-au asigurat ca sa nu fie in primejdie. Trebuia de verficat, trebuia de pus intariri.”

Primarul din localitate spune ca va ajuta familiie indurerate.

Liuba COJOCARU, PRIMAR MAGDACESTI: “Urmeaza sa fie sedinta consiliului. Tot ce ne sta in puteri vom face. Sa intretinem copiii, sotiile sa le ajutam.”

Oamenii legii au cerut astazi emiterea unui mandat de arest pe numele muncitorului care era responasabil de respectarea normelor de securitate in cariera de la Pascani, o decizie insa nu a fost luata deocamdata.

Totodata, procurorii l-au recunocut ieri in calitate de banuit pe un alt angajat al minei, acesta insa este cercetat in stare de libertate. Tragedia s-a produs luni seara, in localitatea Pascani din raionul Criuleni. La cariera de acolo s-a surpat o parte din tavan, care a ucis trei muncitori.