Zi de foc in capitala. Dupa incendiul de la Telecentru, un centru comercial de pe strada Ismail s-a aprins. Cladirea a ars exact ca acum doi ani - VIDEO

Flacara a fost atat de puternica incat a cuprins un perete de jos pana pe acoperis. Pompierii au luptat cateva ore cu valvataia. Politistii au incercuit zona, iar oamenii s-au adunat in jurul cladirii ca la spectacol. Locatarii blocurilor de vizavi spun ca s-au speriat cand au vazut norul negru de fum care le patrunde in apartamente. Ei isi amintesc ca acum cativa ani au asistat la o situatie similara.

"Am vazut cum arde o para strasnica, deja a doua oara arde, acestia trebuie in genere inchisi."

Incendiul despre care vorbeste aceasta femeie s-a produs in ianuarie 2016. Atunci, la fel a fost afectat un perete si acoperisul cladirii, iar imaginile arata cam ca si cele de azi.

"Eu sunt la etajul 15, am vazut flacara, m-am speriat si am inceput sa tremur."

Aceasta femeie spune ca se afla in interiorul cladirii, la ora de sport. A simtit miros de fum, apoi a vazut flacarile si a iesit imediat afara.

"Am vazut foc si am iesit fuga, am iesit noi toate ca eram in subsol."

Locatarii spun ca acest nu si-au dat acordul ca acest centru comercial sa fie construit aici, dar cladirea a fost oricum ridicata, asa ca acestia considera ca lucrarile s-au facut cu incalcarea legii.

"Asta nu este o coincidenta. Este deja o statistica. Altceva e ca aceasta cladire a fost construita fara acordul locatarilor, aici a fost teren de joaca pentru copii."

"De jos era cuprins in flacari, mai erau niste lemne in ograda a ars tot, aici temperatura batea tare, am inchis ferestrele."

Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta la fata locului au venit 4 echipaje ale pompierilor care s-au asigurat mai intai ca toata lumea este evacuata din interior si apoi au inceput sa stinga focul.

Liliana PUSCAS, OFITER DE PRESA IGSU: "Nu au fost depistate victime, in prima informatie a ars captuseala acoperisului, si o suprafata a invelisului."

Dupa lichidarea incendiului specialistii urmeaza sa efectueze lucrarile necesare pentru a afla de la ce anume a pornit focul.