Zi neagra pentru deportatii care acum 76 de ani au fost urcati in vagoane si dusi in Siberia. Cu lacrimi in ochi, zeci dintre ei au venit si au depus flori la monumentul Trenul Durerii - VIDEO

6 iulie este o zi neagra in memoria fostilor deportati, care acum 68 de ani au fost urcati in vagoane si dusi in Siberia in cel de-al doilea val de deportari. Cu durere si lacrimi in ochi, zeci dintre ei au venit traditional astazi si au depus flori la monumentul Trenul Durerii. I-a nemultumit ca a lipsit conducerea tarii, manifestatia fiind organizata de liberali.