Zi plina de emotii pentru absolventii scolii-internat din Carpineni. Au pasit pentru prima data pragul unui salon de frumusete unde s-au pregatit pentru balul de absolvire - VIDEO

Elevii au venit dis-de-dimineata la salonul din Chisinau impreuna cu cativa educatori. S-au asezat pe canapea si au asteptat cu rabdare sa fie invitati in fata oglinzii.

Absolventii spun ca emotiile au inceput inca de aseara. Unii s-au trezit cu noaptea in cap si au asteptat plecarea spre capitala. Odata ce au pasit pragul salonului de frumusete au ramas entuzisamati.

“-Ce emotii ai acum? - De fericire. Mam trezit la ora patru si am asteptat momentul.”

“ Foarte mult imi place. -Ai mai avut asa cuafura? Nu, este pentru prima data si este foarte frmoasa.”

Stilistii i-au machiat cu grija si i-au coafat cu migala. Au facut totul cu suflet, stiind ca le ofera o bucurie.

“Eu cred ca o fac pe steluta fericita, deoarece ea astazi are un eveniment foarte important din viata ei, cuafura este in stil grecesc, deoarece Steluta va purta astazi o rochie lunga rosie.”

Organizatorii care si-au luat angajamentul sa le daruiasca o petrecere frumoasa, au avut grija sa le ofere si tinute de sarbatoare. Acestea au fost colectate in cadrul campaniei Balul Fericirii organizata pe retelele de socializare.

Anastasia STURZA, ORGANIZATOARE: “Am stat cu prietenele, ne-am amintit cum am fost si noi absolvente si am hotarat sa ajutam acesti copii, am primit sute de mesaje oameni care doresc sa-i ajute.”

Dupa ce au fost pregatiti, elevii au mers la o sesiune foto si au ajuns sub obiectivele unor profesionisti, iar seara vor petrece balul de absolvire la cantina de la gimnaziul-internat din Carpineni care le-a fost si scoala si casa timp de noua ani.