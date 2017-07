Zile de foc pentru intreaga tara. Odata cu codul galben de canicula se vor dubla instalatia corturilor pentru a preveni vremea torida - FOTO

Termometrele vor urca pana la 34 de grade la umbra. Duminica, va fi zapuseala si mai mare. Maxima va fi de 36 de grade.

Potrivit DSE, se vor dubla numarul corturilor anticanicula in municipiul Chisinau. Acestea urmeaza sa fie amplasate in parcul „Stefan cel Mare si Sfant”, parcul „Valea Morilor”, parcul „La Izvor” si in apropiere de piata „Toamna de Aur” din sectorul Botanica. Aici oamenii vor putea beneficia de apa si primul ajutor calificat. Corturile vor functiona in intervalul orelor 10.00 – 18.00 pe parcursul zilelor cu temperaturi toride.