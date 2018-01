Zile grele pentru cocostarcul care a ramas sa ierneze la Cimislia. Localnicii au incercat sa-l prinda si sa-l duca intr-un adapost, ca sa nu inghete, insa nu au reusit. Ce spun specialistii - VIDEO

Localnicii se tem ca barza, care a ramas sa ierneze la Cimislia risca sa nu supravetuiasca temperaturilor din ultima perioada, dar si gerurilor care urmeaza. Deja de catevza zile, oamenii incearca sa prinda cocostarcul pentru a-l duce la un adapost.

Iurie NEGARA, LOCALNIC: “Primaria s-a implicat in procesul de a fi salvat, dar este o pasare sensibila si seara a zburat, peste noapte a gasit alt cuib. Este simbolul republicii noastre, care este prin legende, fabule, povesti.“

Oamenii spun ca nu stiu cum sa prinda barza si cer ajutorul specialistilor. Iurie Negara este gata sa achite toate cheltuielile pentru ca pasarea sa treaca de aceasta iarna.

Iurie NEGARA, LOCALNIC: “Daca noi suntem indiferenti la soarta unei pasari pai care este atunci imboldul cand avem un concetatean alaturi, acesta este spiritul de indemn de a ajuta pe cel apropiat."

Localnicii au cerut ajutorul Societatii pentru Protectia Pasarilor si a Naturii. Contactati de Protv, responsabilii de acolo spun ca stiu despre barza de la Cimislia. Acestia le recomanda oamenilor sa nu intervina, deoarece pasarea poate sa reziste pana la minus 20 de grade, iar incercarile de o prinde o pot trauma.

Vitalie AJDER, PREŞEDINTELE SOCIETĂȚII PENTRU PROTECȚIA PĂSĂRILOR ŞI A NATURII: “Pasarile de obicei rezista la temperaturi mult mai mari decat ne gandim noi. Am avut mai multe cazuri cand pasarile au ramas peste iarna, nu s-a intamplat nimic. In cazul dat pasarea nu este in pericol. Noi am zis ca in caz ca pasarea nu va fi capabila sa zboare noi atunci o sa intervenim, atata timp cat pasarea zboara isi gaseste singura hrana trebuie sa o lasam sa se descurce.”

Cocostarcul de la Cimislia ar fi fost afectat de ninsoarea din aprilie si a ramas sa ierneze in tara noastra, cred unii specialisti. Altii spun ca oul din care a iesit acesta a fost depus mai tarziu decat in mod normal asa ca acesta nu a reusit sa se pregateasca pentru migratie.