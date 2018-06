Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: "Pentru un primar gospodar care va avea grija de Chisinau si de locuitorii Chisinaului. Sa aiba un trai confortabil pentru viata. Am votat pentru un primar gospodar, care nu va distruge capitala."

Alegerile locale in Chisinau au loc astazi, 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. Urmatorul primar se va afla in functie timp de un an.