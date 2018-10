Zis si facut. Dupa ce saptamana trecuta Vlad Plahotniuc a vorbit despre proiectul Drumuri bune 2, Ministerul Economiei l-a si lansat. Autoritatile au promis ca la anul vor fi reparati in jur de 1600 de kilometri de drum - VIDEO

Pentru programul Drumuri bune 2 se vor aloca circa 2 miliarde de lei, dintre care un miliard si jumatate din bugetul de stat si 500 de milioane - din fondul rutier.

Desi promisiunile au fost facute astazi, lucrarile ar urma sa inceapa in aprilie, desi nu este clar daca democratii vor mai fi atunci la guvernare. Asadar, cheltuielile abia urmeaza sa fie prevazute in bugetul pentru anul viitor.

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Pentru anul 2019 este planificata reabiliatarea a circa 2600 de km de drum dintre care 1500 din programul Drumuri bune 2.”

La fel ca si in cazul programului precedent, drumurile de milioane vor avea garantie doar pentru un an. Democratii au promis “Drumuri bune pentru Moldova” primavara aceasta, in an electoral. Intrebat de ce este nevoie sa fie lansate programe pentru drumurile din tara si nu sa fie reparate pur si simplu, asa cum este normal sa se intample, Gaburici a declarat:

Chiril GABURICI, MINISTRUL ECONOMIEI: “Il numim cum vrem. Important ca exista o continuitate.”

Nicoale Maliu detine o companie angajata sa se se ocupe de reabilitarea drumurilor din raionul Anenii-Noi si Ungheni. Nu este usor, spune antreprenorul.

Nicolae MALIU, ANTREPRENOR: “Agregatele din calcar nu sunt calitative. Necesita alta durabilitate si suntem sa aducem materia din partea nordului si cheltuielile au fost mari.”

O alta problema o constituie gasirea muncitorilor calificati.

Nicolae MALIU, ANTREPRENOR: “De muncitori calificati ducem lipsa. La ingineri, la mecanizatori. Am trimis la scolarizare si din pacate pleaca care in Rusia, care in Europa.”

Potrivit autoritatilor, 80 la suta din drumurile planificate in primul program au fost reparate, adica circa 800 de kilometri din cei peste 1200. In total, pentru primul program au fost alocati din bugetul de stat 1,6 miliarde de lei.