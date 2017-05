Ziua Europei 2017. Semnificatia acestei sarbatori si inceputurile Uniunii Europene

ZIUA EUROPEI 2017. In fiecare an, pe 9 mai, europenii si nu numai sarbatoresc Ziua Europei, considerata a fi un simbol al pacii si unitatii in divesitate a continentului european.

Acum 67 de ani, pe 9 mai 1950, Ministru francez de Afaceri Externe, Robert Schuman, rostea discursul sau memorabil prin care isi propunea sa creeze noi forme de cooperarare politica si economica la nivelul statelor aflate pe teritoriul continentului european.

Momentul a ramas cunoscut in istorie sub numele de "Declaratia Schuman", iar scopul primordial al acesteia era de a evita experientele traumatizante a celor doua razboaie mondiale si de a elimina orice fel de focar care ar putea degenera o noua conflagratie mondiala intre statele europene.

Planul Schuman sau a fost unul de natura economica, unde statele europene aveau sa-si puna in comun resursele indispensabile purtarii razboiului: productia de carbune si otel, care peste ani va lua forma institutionalizata a Comunitatea Europene a Carbunelui si Otelului.

Initiativa lui Robert Schuman, de a apropia statele europene si de a pune in comun resursele de care dispun, pare a fi considerata piatra de temelie a Uniunii Europene din zilele noastre.

Romania a devenit oficial membru al U.E pe 1 ianuarie 2007.