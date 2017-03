Ziua Mondiala a Tuberculozei este marcata in toata lumea. La Chisinau, mai multi tineri au atentionat trecatorii despre riscurile maladiei, in pasi de dans - VIDEO

Astazi, in toata lumea, este marcata Ziua Mondiala a Tuberculozei, iar Moldova detine un record trsit, fiind in topul tarilor cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri. Aproape 4 mii erau anul trecut. Boala este adesea legata de saracie, dar oricine se poate imbolnavi de TBC. O persoana care nu se trateaza poate infecta 10 -15 oameni pe an, doar tusind in spatii inchise. La Chisinau, mai multi tineri au atentionat trecatorii despre riscurile maladiei, in pasi de dans.