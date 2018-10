Ziua Nationala a Austriei, marcata la Chisinau de catre ambasada acestei tari in Republica Moldova, sub inaltul patronaj al Ambasadorului Austriei, Christine Freilinger si sotul acesteia - VIDEO

Ziua Nationala a Austriei a fost marcata la Chisinau de catre ambasada acestei tari in Republica Moldova, sub inaltul patronaj al Ambasadorului Austriei, Christine Freilinger si sotul acesteia. Invitatii serii au fost mai multi oficiali din tara noastra, dar si o delegatie din Austria. Oaspetii au fost intampinati de o atmosfera festiva, cu muzica si cu un décor elegant in stil vienez.