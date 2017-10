Au gasit zeci de arome, intr-un pahar cu vin. Ziua Vinului, sarbatorita si in toate vinariile din tara. Cramele, pline de turisti din Rusia, SUA, Turcia, Germania, Polonia si Slovacia: “Vrem sa ne imbatam". Cum s-au distrat - VIDEO

La aceasta vinarie i-am surprins pe un grup de romani veniti din judetul Vrancea. Dupa o tura prin fabrica si mai multe pahare date peste cap, vizitatorii si-au incins calcaiele la o hora moldoveneasca. Romanii au ramas impresionati de beciurile aflate la o adancime de 100 de metri.

“-Vrem sa ne imbatam.-Hai ma nu vorbi prostii. -Am venit sa vizitam cramele.“

“Bomboanele de aici de la Chisinau. -Da, sunt destul de bune.“

Oamenii au urcat in tren si au pornit sa descopere orasul subteran. Aici turistilor le-a atras atentia colectia de vinuri a lui Vladimir Putin sau a Angelei Merkel.

“Iar acum vom descoperi colectiile private ale persoanelor faimoase. Avem colectia privata a lui Vladimir Putin.”

“Presedinti, multe persoane faimoase din intreaga lume.”

Cea mai asteptata insa a fost sala de degustare. Vizitatorii au spus ca au gasit zeci de arome, intr-un pahar cu vin.

“-Sensibil, cu o aciditate destul de buna. -Dar putin, nu se bea plin paharul.“

Incantati de vinul moldovenesc au fost si niste turisti veniti tocmai din Polonia.

“Un vin foarte bun. E foarte bine."

”Vinul moldovenesc e foarte bun.“

Mai tarziu am intalnit-o pe femeia din Slovacia, care ieri ne-a spus ca este indragostita de Moldova, pentru ca ii aminteste de socialism.

“Vinul moldovenesc, oamenii si mancarea, pentru noi sunt numarul unu.”

Mai multi turisti din Moscova ne-au spus ca pentru ei, deja a devenit o traditie, ca de Ziua Vinului sa viziteze Moldova si de fiecare data raman impresionati. Nici vremea rea, nu i-a tinut acasa.

“Imi place foarte mult vinul rosu. Pentru prima data incerc acest soi si primesc o placere. - Stiti cand a venit ploaia, noi ne plimbam, insa nu a fost puternica.“

“A plouat aseara? Nu ne-am dat seama.“

In acest weekend toate vinariile din tara au avut in program excursii, iar unele au putut fi vizitate si pe timp de noapte. Potrivit Oficiului National al Viei si Vinului, in aceasta perioada toate hotelurile din Chisinau au fost pline cu turisti. Cei mai multi ar fi venit din Romania, Ucraina, Rusia, SUA, Turcia, Germania si Italia.