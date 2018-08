Zona plecari de la aeroport este zilele acestea mai aglomerata decat oricand. Moldovenii veniti sa-si petreaca scurtele vacante acasa, se intorc in tarile in care traiesc. Unii au plecat cu tot cu familii - VIDEO

Mariana Lupascu era la aeroport cu toata familia, cu sotul si copilul lor. Au fost acasa doar trei saptamani, iar acum pleaca inapoi in Italia, tara unde le este casa de cinci ani.

Mariana LUPASCU: “Plecam inapoi in Italia. Acasa e bine, la parinti. Vin acasa doar pentru dorul de parinti, de bunica mea pentru ca inca este in viata.”

Natalia nu a mai fost acasa de patru ani, iar vara aceasta a revenit doar pentru trei zile. Pleaca si ea in Italia unde e stabilita de 12 ani.

“E foarte scump chiar mai scump decat in Italia. Daca pentru doua cesti de cafea am dat 50 de lei eu am inebunit. A-ti reveni acasa pentru totdeauna? Nu.”

La ghiseele de inregistrare s-au format cozi mari. Dintre cei care pleaca nu au am reusit sa gasim pe cineva care sa spuna ca ar rea sa revina in Moldova pentru totdeauna.

“Ne intoarcem inapoi in Portugalia. Toata familia suntem, venim aici in vacanta. Ati reveni acasa pentru totdeauna? Nu, aici e foarte rau, totul e schimbat si e mai scump decat in Europa.”

Pentru multi dintre cei care si-au gasit rostul in alte state, Moldova nu mai inseamna acasa, ci a ramas doar tara in care vin sa-si vada rudele.

“Din pacate sau din fericire noi mergem acasa si noi suntem fericiti ca plecam. Canada pentru mine deja inseamna acasa.”





Potrivit ultimelor date oficiale, publicate in mai 2018 numarul moldovenilor plecati peste hotare era de aproape 800 de mii.