20 de milioane de dolari, gasiti sub salteaua unui pat. Descoperirea facuta de autoritati

Locuinta ar fi apartinut unui brazilian, care fusese pus sub urmarire. Rene Rizerio Rocha, in varsta de 28 de ani, a fost pus sub acuzatia de spalare de bani. El ar putea sa isi petreaca urmatorii 20 de ani la inchisoare.

Autoritatile l-au urmarit pe brazilian mai multe zile la rand. In una dintre ele, barbatul s-ar fi intalnit cu un complice intr-un restaurant, din care a aplecat cu o valiza plina cu 2,2 milioane de dolari.