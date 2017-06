A devenit milionara la 21 de ani, dupa ce a castigat la loterie. Cum arata dupa ce a investit o suma imensa in operatii

Din pacate, la ultima interventie, Jane a suferit o reactie alergica ingrozitoare. Toata fata ei s-a umflat, inclusiv buzele. Cand a vazut cum arata dupa operatie, femeia a avut un atac de panica.

Medicii au asigurat-o ca umflaturile se vor retrage dupa o perioada, si ca reactia alergica a fost din cauza anesteziei.

Tanara a cheltuit in jur de 50.000 de lire pe operatii estetice si de marire a sanilor.

"A mers in Turcia pentru ultima operatie. A intrat in panica in momentul in care s-a uitat in oglinda. Nu s-a recunoscut, arata ingrozitor. Medicii au linistit-o", a povestit un apropiat.

Din banii castigati la loterie, tanara si-a cumparat mai multe masini, dar si o casa in Scotia, pe care acum doreste sa o vanda si sa se intoarca acasa la mama ei.

