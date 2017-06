A dorit un urs panda de plus, insa mama sa nu si l-a putut permite. Mesajul scris de baiat i-a impresionat pe angajati

Debbi, in varsta de 35 de ani, i-a spus fiului ei ca nu are suficient de multi bani pentru a-i cumpara fiului ei o jucarie de plus pe care acesta si-o dorea. Femeia i-a spus ca nu si-l permite, insa cand va lua salariul ii promite ca ii va cumpara jucaria dorita.

Numai ca fiul sau a dorit sa se asigure ca jucaria nu va ajunge in bratele unui alt copil, astfel a ales sa scrie un mesaj pe cutie, informandu-i pe angajati despre intentia sa de-a cumpara jucaria.

"Mama nu are suficient de multi bani la ea, insa imi va cumpara acest Panda saptamana viitoare, pe 15 iunie. Asa ca va rog sa nu il vindeti pentru ca altfel voi incepe sa plang. Mii de multumiri din partea viitorului sau posibil cumparator. Numele jucariei este Pandy", scria copilul pe cutie unde era depozitata jucaria.

Impresionati de gestul copilului, angajatii magazinului au decis sa puna impreuna bani pentru a-i cumpara ursul panda dorit pentru care ar mai fi trebuit sa astepte pana la salariul viitor al mamei sale.

Angajatele au surprins momentul in care baiatul fericit isi revendica jucaria mult asteptata. "Aceasta este cea mai frumoasa zi din viata mea", sunt cuvintele pline de bucurie ale copilului.

Mama sa sustine ca gestul facut de angajatele magazinului a insemnat enorm pentru ea, intrucat nu stia daca reusea sa ii indeplineasca dorinta. Bugetul familiei este unul limitat, fiind mama a trei copii.

De curand, familia a avut parte de o mare suferinta, dupa ce ultimul lor copil s-a nascut prematur si a murit 4 zile mai tarziu.