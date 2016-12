A facut o gluma proasta cu un fierastrau electric si era cat pe ce sa ii taie mana prietenului sau. Ce a patit tanarul

Adolescentii cu varste cuprinse intre 15 si 22 de ani se aflau in Wickede, o comuna din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Victima in varsta de 18 ani a adormit pe canapeaua din sufrageria locuintei in care se aflau, iar restul s-au gandit sa il trezeasca intr-un mod inedit, asa cum vazusera pe internet, relateaza Daily Mail.

Unul dintre baieti a luat un fierastrau si, crezand ca a blocat lantul, l-a pornit. Victima a sarit ca arsa de pe canapea si din reflex a intins mana pentru a se feri. Fierastraul era cat pe ce sa il lase fara brat. El a fost dus de urgenta la spital si operat. Restul, doi baieti de 16 si 22 de ani si doua fete de 15 si 16 ani, au ajuns si ei la spital din cauza socului suferit.

Politia a declarat ca desi ranile nu au fost cauzate cu intentie este posibil ca baiatul de 22 de ani care a operat fierastraul electric sa ajunga in fata instantei.

Clipul original, pe care baietii au incercat sa il copieze, a fost filmat in Norvegia si a strans peste 41.000 de vizualizari. Difereta majora este ca in varianta originala fierastraul nu avea lantul montat.