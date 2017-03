A fost violata si abuzata de sotul ei timp de 14 ani. Drama unei femei din Marea Britanie

Helena si-a petrecut 14 ani alaturi de James Upton, in varsta de 36 de ani, si a pastrat tacerea asupra abuzurilor pe care acesta le savarsea asupra sa. Intr-un final, si-a facut curaj si l-a parasit, iar barbatul a primit, in octombrie anul trecut, o pedeapsa 8 ani de inchisoare cu executare pentru viol.

Acum, Helena intentioneaza sa fie un exemplu pentru femeile care sunt victimele unor astfel de abuzuri si isi doreste ca povestea ei sa le incurajeze si sa le determine pe femei sa ia atitudine.

Helena a povestit ca il cunostea pe Upton inca din adolescenta, iar cei doi si-au inceput relatia cand aceasta avea numai 17 ani. A fost ceruta in casatorie chiar in ziua cand a implinit 21 de ani. Pana in acel moment, Helena sustine ca nu putea observa nimic anormal in comportamentul iubitului sau, insa dupa ce s-au casatorit, viata tinerei avea sa ia o alta turnura. Se pare ca James a devenit obsedat de control: "El decidea cand si ce sa mancam la cina, deseori refuza sa manance ceea ce eu ii gateam. In plus, ma izola de prieteni, iar daca ieseam fara el ma bombarda cu mesaje si ma acuza ca il insel."

In scurt timp dupa cererea in casatorie, Helena a ramas insarcinata, iar in mai 2002 s-a nascut primul lor copil, Jessica, care acum este o adolescenta de 14 ani. Femeia isi aminteste cu groaza ca la scurt timp dupa nastere, sotul sau a abuzat-o sexual: "El incepuse sa ma agreseze, insa eu nu imi revenisem dupa nastere. Am fost socata, insa lui nu i-a pasat si s-a napustit asupra mea", relateaza cei de la The Sun.

Acest episod nu a fost unul singular, ci femeia isi aminteste ca intr-o zi barbatul a intrat peste ea in camera si a violat-o sub privirile fiicei lor care se juca in aceeasi incinta: "La un moment dat, James a dat buzna peste noi in camera si m-a trantit dupa care m-a violat pe pat. Pentru a nu-mi speria copilul, am strans din dinti si am asteptat sa termine".

In august 2004, Helena a dat nastere celui de-al doilea copil al cuplului, Sarah, acum in vasta de 12 ani. La un an dupa aceea a urmat si nunta celor doi, iar femeia sustine ca a fost obligata sa se casatoreasca deoarece se simtea rusinata sa povesteasca cuiva cele intamplate: "Maritandu-ma cu James era ultimul lucru pe care mi-l puteam dori, insa eram prea rusinata sa le spun celor pe care ii iubesc despre modul in care era el cu adevarat.", relateaza acelasi cotidian.

Femeia marturiseste ca nu a fost singura victima a abuzurilor sotului sau, ci si fiica sa cea mare a fost afectata de aceste lucuri, fiind diagnosticata ca suferind de depresie severa.

De abia in decembrie 2014, Helena si-a gasit puterea de a-si parasi sotul si de a povesti si celorlalti experienta sa traumatizanta, iar un an mai tarziu, in aprilie 2015, l-a reclamat pe James la politie. In cele din urma, instanta din Nottingham Crown l-a condamnat pe acesta la 8 ani de inchisoare pentru viol.