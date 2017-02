A murit taiat de sticlele pe care le furase din magazin, dupa ce a fost pus la pamant de paznicul localului

Totul s-a petrecut joi, in jurul orei locale 15, in parcarea supermarketului. Victima a ascuns sticlele de sticla asupra lui, printre haine. In momentul in care a incercat sa iasa din magazin, bodyguardul in varsta de 20 de ani s-a napustit asupra lui si l-a pus la pamant, relateaza Metro.

Din cauza loviturilor puternice sticlele s-au spart, producandu-i omului rani fatale. Acesta a murit la fata locului, pana la venirea ambulantei. Identitatea sa nu a fost data publicitatii, dar se stie ca omul nu avea o adresa stabila si a mai fost acuzat de furt din magazine.

Bodyguardul a fost arestat de politia locala sub acuzatia de omor si va ramane in custodie pana la proces.

"Barbatul arestat este paznicul magazinului. L-a placat pe suspectul de furt, facand ca mai multe sticle sa se sparga. Acest lucru a cauzat rani semnificative si in ciuda eforturilor medicilor el a murit." a declarat inspectorul sef Jeremy Carter.