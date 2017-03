A primit 10 ani de inchisoare dupa ce i-a injectat unei femei super glue in posterior. Ce substante a mai folosit pe cliente

Morris a fost condamnata la 10 ani de inchisoare, o sentinta cu care avocatul ei nu este de acord. Acesta sustine ca pacienta stia ca femeia nu este un doctor adevarat si a primit injectiile pe propria raspundere, relateaza Miami Herald.

Oneal Ron Morris, in varsta de 36 de ani, din Florida, cunoscuta sub pseudonimul "Ducesa", isi castiga existenta dintr-o afacere de marire ilegala a feselor. Femeia transsexuala isi injecta clientii cu materiale toxice, printre care ciment, ulei mineral sau super glue. Dupa ce si-a marit propriul posterior la dimensiuni incredibile, Morris se ducea in resedintele private ale diverselor cliente, unde le aplica acelasi tratament. In ciuda faptului ca femeia a mai fost acuzata si in trecut ca isi injecta pacientele cu materiale toxice, afacerea ei nu a fost deloc afectata.

In 2012, insa, cand o clienta, Nuby, a murit subit, "Ducesa" a ajuns iar in vizorul autoritatilor. Autopsia facuta pe corpul lui Nuby a scos la iveala ca adevaratul motiv al mortii femeii a fost cantitatea imensa de silicon, care a migrat din solduri si fese. Nuby a platit 2.000 de dolari pentru 10 injectii, pe care le-a primit de la Morris intre anii 2007 si 2010.