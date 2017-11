A vazut ca e ieftina si a luat-o, in chirie, cu 2 luni inainte de nunta. O tanara din Sangerei se plange ca a ramas fara rochie de mireasa dupa ce a uitat-o intr-o masina de ocazie - FOTO

Tanara a postat un mesaj pe pagina sa de facebook in care povesteste cum s-a intamplat totul. Potrivit ei, la data de 5 noiembrie a urcat intr-o masina de ocazie care se indrepta de la Balti spre Chisinau. Ea a coborat la Sangerei, insa a uitat punga in care era rochia de mireasa in masina respectiva, care a plecat mai departe. Dupa putin timp si-a dat seama ca a uitat rochia, insa nu a retinut numerele de inmatriculare ale masinii. Pe 28 ianuarie, tanara trebuie sa intoarca rochia, insa in cazul in care nu o va gasi, ea va trebui sa achite rochia, care nu se stie cat costa.