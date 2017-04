A vazut un paianjen in curte si a fost fascinata de culoarea acestuia, iar de atunci colectioneaza paianjeni. O tanara din China a cheltuit peste 47 de mii de dolari pentru a aduce acasa 1500 de vietati - VIDEO

Putini indraznesc sa paseasca pragul acestei case. Aici, locuiesc peste 1500 de paianjeni imensi. Acestia apartin unei tinere, de 28 de ani, din China, care spune ca i-a adus din diferite parti ale lumii. Totul a inceput acum 7 ani, cand a vazut un paianjen in curte si a fost fascinata de culoarea acestuia.

Cel mai mult este pasionata de tarantule. Pentru primul paianjen a platit 30 de dolari, iar pana acum a cheltuit aproape 47 de mii de dolari pentru toate vietatile din locuinta sa. In colectie are paianjeni de peste 60 de specii. Zilnic petrece pana la 10 ore, pentru a ingriji de noii membri ai familiei. Tanara a povestit insa ca parintii au fost impotriva acestui hobby. Si prietenii nu i-au inteles pasiunea, asa ca tanara a ramas practic doar in compania paianjenilor.