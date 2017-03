Amenzi mai scumpe decat masina. Cat are de platit un englez, dupa ce si-a lasat autoturismul 6 luni intr-o parcare

O masina Hyunday Cope din 2001 sta parcata in Birmingham cu 26 de amenzi lipite pe parbriz. Fiecare dintre acestea valoreaza 124 de dolari, iar proprietarul nu este de gasit. Masina este evaluata la 187 de dolari.

Un lucrator de la un magazin de tigari electronice din apropiere a declarat ca masina se afla acolo de sase luni si ca nimeni nu a venit vreodata sa o revendice.

Nu este, insa, pentru prima data cand se intampla un astfel de eveniment in zona. In noiembrie 2014, un Mercedes S-Class a fost de asemenea abandonat in parcare si a atras asupra proprietarului disparut amenzi in valoare de 17.740 de dolari.