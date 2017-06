Ar fi trebuit sa aiba o viata bogata, dar a ajuns sa cerseasca mancare. Drama a doua fete incurcate la nastere in Rusia

Luciya a fost incredintata accidental unei alte mame la nastere, ajungand intr-o familie unde trebuia sa implore sa i se dea de mancare.

In acele timpuri, medicii sovietici, care au asistat la nasterea ambelor copile, au comis o mare eroare, incurcandu-le.

Una dintre mame, Zoya Taganova, le-a spus, inca din ziua nasterii, ca fetita pe care i-au adus-o medicii nu este a ei.

Medicii nu au luat in considerare spusele femeii, ba mai mult au acuzat-o ca ar suferi de probleme mentale si chiar a tratat-o in acest sens. In cele din urma, femeia nu i-a putut convinge pe medici si s-a vazut nevoita sa aduca bebelusul acasa, caruia i-a dat numele Katya.

Zoya sustine ca in acele timpuri nu isi permitea sa se certe cu medicii si nu putea sa riste sa fie considerata ca ar suferi de probleme psihice pentru ca astfel si-ar fi pierdut un loc de munca foarte bine platit.

Zoya s-a declarat nemultumit inca de la inceputul internarii sale in maternitatea Chelyabinsky din Rusia.

"Nu mi-a placut inca de la inceput cum m-au tratat medicii. Am ajuns la spital si le-am spus ca mi s-a rupt apa, insa ei nu mi-au acordat atentie. Dupa aceea mi-au injectat o substanta si au uitat din nou de mine. Nu voi uita niciodata numele medicului ginecolog, Badanova. La un moment dat, a venit un alt medic care mi-a apasat foarte tare pe burta", isi reaminteste Zoya.

Dupa ce a nascut, Zoya sustine ca si-a vazut pentru prima data adevarata fiica, care avea pielea si parul deschis la culoare. Din acel moment, copilul i-a fost luat si adus un altul care avea parul de culoare inchisa.

"Am inceput imediat sa le spun ca nu este copilul meu, insa medicii m-au igorat. Le-am spus ca fiica mea nu are parul si pielea de culoare inchisa pentru ca nu ar avea cu cine semana. Sotul meu este un etic tatar si are pielea foarte deschisa la culoare. In plus, le-am spus ca nu este copila pe care eu am vazut-o dupa ce am nascut", rememoreaza Zoya momentul nasterii.

Zoya sustine ca o alta femeie etnica Bashkir, din satul Kirzhakul, a dat nastere prin cezariana in aceeasi zi cu ea. Inca din acel moment, Zoya a banuit faptul ca medicii ar fi putut comite o eroare.

"Am inceput sa tip insa medicii imi repetau ca delirez si mi-au facut o analiza psihiatrica. Pentru ca lucram la caile ferate, aceste lucruri imi cauzau probleme, asa ca am renuntat", isi aminteste Zoya.

Timp de 30 de ani, femeia a trait suspiciunea ca fiica pe care o creste nu ii apartie, iar in cele din urma testele ADN i-au confirmat spusele.

Zoya recunoaste ca, in ciuda faptului ca banuia ca nu este copilul ei, nu a incetat niciodata sa ii acorde atentia cuvenita Katyei. Cu toate acestea, sustine ca nu a trecut zi in care sa nu se gandeasca la fiica sa adevarata, disparuta de la nastere.

"Bineinteles ca o consider pe Katya copilul meu, insa gandul gasirii fiicei mele adevarata nu a disparut niciodata", sustine Zoya.

Astfel, cele doua femei au inceput sa faca cercetari pentru a-si cunoaste adevarata familie. Zoya si-a reamintit numele femeii cu care a impartit salonul in ziua nasterii si care a dat viata tot unei fetite, in ziua de 29 ianuarie 1987.

Alaturi de Zoya, Katya a dus o viata lipsita de griji, bucurandu-se de tot ceea ce si-a dorit. Dupa finalizarea studiilor universitare, Katya s-a hotarat sa faca pe detectivul si sa cerceteze banuiala mamei sale. Atunci cand vorbele Zoyei s-au confirmat, tanara a avut un soc.

"Katya m-a vazut ca sufar si s-a oferit sa-mi gaseasca fiica. Din fericire, mi-am amintit numele acelei femei. Asa mi-am redescoperit fiica de sange, Luciya Tuligenova", spune cu emotie Zoya.

Luciya le-a povestit celor doua drama prin care au trecut, dupa ce femeia s-a intors de la maternitate cu ea. Cand a observat tenul alb al copilei, sotul ei a crezut ca bebelusul nu-i apartine. "A batut-o pe Elvira, suspectand-o ca nu i-a fost loiala".

Luciya a afirmat ca obsesia barbatului nu a incetat niciodata sa dispara si a inceput sa creada, in mod eronat, ca el cunoaste identitatea "amantului" sotiei sale, astfel "l-a ucis si l-au arestat".

Luciya, care ar fi trebuit sa creasca in familia bogata a Zoyei, sustine ca dus o viata grea. "Obisnuiam sa mergem prin sat pentru a cersi mancare", isi aminteste tanara.

Cu tatal in inchisoare si cu o mama incapabila sa aiba grija de ea, Luciya a fost trimisa la un orfelinat.

Dupa descoperirea Katyei, Zoya s-a dus pentru a-si cunoaste adevarata fiica pentru prima data.

"De indata ce am vazut-o pe Luciya, am remarcat asemanarea. Toti copiii mei sunt bine construiti, insa Katya este fragila. In familia Tuligenovs sunt foare multi care sufera de probleme cardiace, chiar si bunica ei a murit din aceasta cauza. In timp ce Luciya este foarte bine cladita si are trei copii. Ea nu munceste, iar sotul ei nu are un loc de munca permanent. Katya mea este ortodoxa, in timp ce Luciya este de religie islamica", povesteste Zoya prima intalnire cu adevarata sa fiica.

In aceste momente, Zoya incearca sa dezvolte o relatie cu fiica sa pierduta la nastere. A ajutat-o cu bani si haine.

"Saracia este bineinteles teribila. Luciya este foarte tacuta si modesta", cat despre Katya, Zoye recunoaste: "Este un pic geloasa, insa i-am spus ".

Katya i-a calcat pe urma mamei sale, Zoye, si acum lucreaza la Caile Ferate ale Ruse. In timpul copilariei, tanara a avut diferite probleme de sanatate, insa Zoya si sotul ei s-au asigurat ca ea a fost tratata de cei mai buni medici si i-au oferit vacante de tratament.

Dupa ce a aflat viata grea pe care a trait-o Luciya, i-a transmis Zoyei: "Mama, daca as fi stat in aceea familie, nu as fi supravietuit bolii. Cine ar fi avut grija de minea As fi murit acum multi ani", a marturisit Katya.

Despre intreaga situatia si despre greseala teribila pe care medicii au realizat-o Zoya a marturisit: "Cineva trebuie sa se faca responsabil de incurcarea copiilor. Cred ca este o adevarata crima".