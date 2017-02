Are doar 20 de ani, dar poate face indreptari cu 190 kg. Cum arata rusoaica supranumita "Halterofila Barbie" - VIDEO

Julia Vins, in varsta de 20 de ani, este halterofila de 5 ani, iar selfie-urile ei postate pe Instagram au fost apreciate atat de barbati, cat si de femei, care ii admira musculatura, conform The Sun

At the end of the year many people think that they need a rest and training shouldn't be difficult But I think now is the time to break records aaaaaaaa‍♀️ #primevallabs #gometal #powerlifting

A photo posted by Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on Dec 23, 2016 at 1:20pm PST

Ea poate face indreptari cu 190 de kilograme. Julia avea 15 ani cand a inceput sa mearga la sala de forta, din cauza lipsei de incredere in sine.

Totusi, spre deosebire de majoritatea fetelor, ea a decis ca exercitiile cardio nu erau pentru ea, ci mai degraba halterele.

In this t-shirt I look huge aaaa Maybe it's because of using Super Rhanderol though aaaa You can buy Super Rhanderol here @primevallabs Use my code " Julia20 " and get 20% discount #primevallabs #powerlifting #musclebarbie

A photo posted by Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on Oct 26, 2016 at 2:06pm PDT

“Mi-am ales singura calea. Familia nu mi-a interzis sa fac asta. Totusi, multi dintre oamenii pe care-i cunosc mi-au spus sa ma opresc si sa imi caut un loc de munca.” a spus ea.

☺️ #musclebarbie #juliavins

A photo posted by Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on Jan 30, 2017 at 9:06am PST

Julia sustine ca timpul i-a dat dreptate, ea fiind una dintre cele mai bune halterofile tinere din tara ei. Pentru a se mentine in forma, ea merge la sala de 5 ori pe saptamana si tine o dieta stricta, dar o data pe saptamana are voie sa incalce acest program strict.

This year was productive for me. The first six months I traveled. I have visited Beijing (2 times), Kuala Lumpur, Guangzhou, Bali, Helsinki. The rest six months I dedicated to work and self-development. This year I became the world champion AWPC again And one of my main achievements, I started to work with @primevallabs ! Thanks guys for being with me this year ❤️☺️

A photo posted by Julia Vins | Muscle Barbie (@julia_vins) on Dec 28, 2016 at 12:44pm PST