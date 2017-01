Avalansa filmata din greseala, in timpul unui interviu. Reactia unui manager de hotel cand vede oamenii inghititi de zapada - VIDEO

In imaginile publicate pe internet, un barbat vorbeste la camera despre facilitatile oferite de hotelul pe care il reprezinta, in timp ce in spatele sau se petrece o catastrofa. Mai multi oameni din spatele sau sunt "inghititi" de o avalansa, insa acesta isi continua micul interviu fara sa schiteze vreun gest.

"Dupa cum puteti vedea o avalansa vine de sus. Tocmai ati filmat o avalansa. Oamenii sunt fericiti si incercam sa ne tratam oaspetii cat putem de bine", continua barbatul.

Cateva momente mai tarziu, turistii panicati apar sapand disperati cu mainile in zapada pentru a-i scoate pe cei captivi. Din fericire nimeni nu a fost ranit in avalansa care s-a petrecut pe 29 decembrie.